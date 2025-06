Giro d’Italia 2025 al via l’ultima tappa | minuto di silenzio per la moglie dell’ex ciclista olandese Gesink

Il Giro d'Italia 2025 si conclude con un momento di profonda commozione: un minuto di silenzio per Daisy Gesink, moglie dell’ex ciclista Robert Gesink. Un gesto che ricorda l'importanza del supporto umano nello sport, un tema sempre più attuale in un mondo che celebra le vittorie individuali. Il sindaco Gualtieri ha dato il via a una festa che unisce passione e memoria, rendendo omaggio a chi ha creduto nei valori dello sport.

Al via l’ultima tappa del Giro d’Italia 2025. A Roma lo start è stato preceduto da un minuto di silenzio in memoria di Daisy Gesink, moglie dell’ex ciclista olandese Robert Gesink. La banda musicale della Polizia di Roma Capitale ha quindi suonato l’Inno d’Italia. È stata poi la volta del sindaco Roberto Gualtieri che dalla linea di partenza ha sventolato la bandiera, segnando l’inizio della corsa. Presente anche Urbano Cairo, in qualità di presidente di RCS Media Group. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giro d’Italia 2025, al via l’ultima tappa: minuto di silenzio per la moglie dell’ex ciclista olandese Gesink

Se ne parla anche su altri siti

Tappa 18 del Giro d’Italia 2025: Morbegno, Cesano Maderno; Giro d'Italia 2025, oggi l’ultima tappa a Roma: percorso e orari; Giro d’Italia 2025. Nico Denz vince in fuga la 18esima tappa. Del Toro ancora in rosa; Giro d'Italia 2025 in Provincia di Treviso: i dettagli sulle tappe nella Marca. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Il Giro d'Italia in Vaticano, il Papa saluta i ciclisti

Come scrive ansa.it: 'Siete modello per i giovani del mondo. Il ciclismo è importante come tutto sport', Giro amato ovunque' (ANSA) ...

Giro d’Italia 2025, Papa Leone XIV saluta i ciclisti: “Curate spirito oltre al corpo”

Riporta msn.com: Passerella finale nella Capitale per il vincitore del Giro d’Italia 2025 Simon Yates, in Maglia Rosa dopo l’impresa di sabato sul Colle delle Finestre. L’ultima frazione è passata dal Vaticano, dove i ...

Il Giro d'Italia in Vaticano, Papa Leone XIV ai ciclisti: "Siate d'esempio ai giovani" - Video

Da msn.com: (Adnkronos) - I ciclisti del Giro d'Italia si fermano davanti a papa Leone XIV, che li stava attendendo alle porte del Vaticano in occasione dell'ultima tappa della Corsa Rosa. "Siete modelli per i gi ...