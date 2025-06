Giro d' Italia 2025 a Simon Yates | la classifica finale Tripudio Visma Kooij vince l’ultima tappa

Il Giro d'Italia 2025 si chiude con un trionfo emozionante: Simon Yates conquista la maglia rosa, scrivendo una pagina di storia ciclistica. La sua straordinaria vittoria al Colle delle Finestre celebra non solo il talento, ma anche la resilienza. Dopo sette anni, Yates dimostra che ogni caduta può trasformarsi in una nuova opportunità. Con una tappa finale vinta da Kooi, il ciclismo continua a regalare emozioni indimenticabili!

Roma, 1 giugno 2025 - La tappa 21 chiude il Giro d'Italia 2025 e lo fa nel segno della nuova maglia rosa di Simon Yates, il protagonista della favola del Colle delle Finestre: dal crollo del 2018 che gli costò il sogno più grande alla realizzazione dello stesso sulla medesima salita, con tanto di nuovo record di percorrenza, dopo 7 anni di attesa. Vincono il britannico e la sua Visma-Lease a Bike, che per l'occasione sfodera una nuova livrea rosanero, ma vincono tutti i corridori che riescono a portare a termine una corsa lunga e dura. Si parte dalle altre maglie, la ciclamino di Mads Pedersen, la bianca di Isaac Del Toro, che fino a ieri sognava molto di più, e la azzurra di Lorenzo Fortunato, ma senza dimenticare ogni singolo gregario e il suo supporto al proprio capitano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2025 a Simon Yates: la classifica finale. Tripudio Visma, Kooij vince l’ultima tappa

