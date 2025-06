Giro d’Italia 2025 | a che ora arriva oggi a Roma l’ultima tappa del 1 giugno

Il 1° giugno 2025, Roma si prepara ad accogliere il gran finale del Giro d’Italia numero 108, un evento che riunisce appassionati di ciclismo da tutto il mondo. L'arrivo al Circo Massimo, previsto per le 17:00, sarà un tripudio di emozioni e colori. Con Simon Yates già proclamato vincitore, la passerella nella Città Eterna non sarà solo una celebrazione della vittoria, ma anche un omaggio alla bellezza dello sport. Non perderti questo momento imperdibile!

Domenica 1° giugno 2025, Roma è il teatro del gran finale del Giro d’Italia numero 108. L’ultima tappa, la tradizionale passerella nella Città Eterna, concluderà tre settimane di grande ciclismo con l’arrivo al Circo Massimo, dove si attende il trionfo del britannico Simon Yates, già matematicamente vincitore dalla penultima frazione. A che ora arriva il Giro d’Italia oggi a Roma?. Partenza simbolica: ore 13:00 dai Giardini Vaticani, in omaggio a Papa Francesco, scomparso lo scorso aprile.. Partenza ufficiale: ore 15:05 da Viale delle Terme di Caracalla. Arrivo previsto: intorno alle ore 17:15 al Circo Massimo, dopo 143 km di percorso cittadino, completamente pianeggiante. 🔗 Leggi su Funweek.it

LIVE Giro d'Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c'è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

