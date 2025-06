Giovani Impegno sociale sport e iniziative

Il fermento sociale dei giovani sta trasformando le città in luoghi di partecipazione e innovazione! Il workshop "Partecipa oggi per cambiare la città di domani", organizzato dal gruppo 'Forlì2035', ha coinvolto numerosi ragazzi desiderosi di fare la differenza. Questo è solo un esempio del trend crescente di impegno civico tra i giovani, che non si limitano più a sognare, ma agiscono concretamente per il futuro che desiderano. La loro energia è contagiosa!

Il mondo dei giovani è in fermento, con tanti progetti e iniziative di ogni genere. Presso il 'Laboratorioaperto' si è svolto il workshop 'Partecipa oggi per cambiare la città di domani', promosso dal gruppo informale di giovani ' Forlì2035 '. L'iniziativa ha visto una grande partecipazione, confermandola voglia di attivazione civica di una generazione spesso percepita come distante dalla politica locale. Nei giorni scorsi Forlì ha ospitato anche la ' Settimana della legalità ' e tra i momenti più significativi è senz'altro da citare il pomeriggio organizzato dall'associazione ' Mondo libero dalla droga ': tanti studenti, insegnanti, famiglie, hanno ascoltato la testimonianza di Diego che con coraggio e sincerità ha raccontato la sua storia.

Le iniziative di Bar Dating per invitare i giovani a conoscere nuovi locali

In un’epoca in cui i giovani sono sempre più connessi, ma paradossalmente anche più soli, nascono iniziative di bar dating per incoraggiarli a esplorare nuovi locali e instaurare relazioni genuine.

