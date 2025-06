Giovane minaccia di buttarsi nel fiume Po | salvata dagli agenti di polizia

In un sabato pomeriggio che avrebbe potuto concludersi in tragedia, la polizia ha compiuto un eroico salvataggio lungo le rive del fiume Po. La giovane, visibilmente in difficoltà , è stata salvata grazie all'intervento tempestivo degli agenti, allertati dai familiari. Questo episodio ci ricorda l'importanza di parlare apertamente di salute mentale, un tema sempre più urgente nella nostra società . La vita è preziosa e ogni gesto conta!

Un salvataggio in piena regola. E’ quanto avvenuto nel corso del pomeriggio di sabato 31 maggio, quando la polizia ha evitato che una giovane si buttasse nel fiume Po. Ad allertare le forze dell’ordine sono stati i familiari della ragazza. Gli agenti sono subito giunti in prossimità del Grande. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Giovane minaccia di buttarsi nel fiume Po: salvata dagli agenti di polizia

