Giovane ciclista colpito da una bottiglia finisce in ospedale | l’appello accorato della madre

Durante una corsa dilettantistica in Belgio, un episodio inquietante ha scosso il mondo del ciclismo: Maxime Smits, giovane promessa di 16 anni, è finito in ospedale dopo essere stato colpito da una bottiglia lanciata intenzionalmente da uno spettatore. La madre lancia un appello accorato, sottolineando la fragilità della sicurezza in eventi sportivi. Questo episodio mette in luce un trend preoccupante: l'intolleranza e la violenza nel mondo dello sport. È tempo di rifletter

Spregevole episodio durante una corsa dilettantistica in Belgio: il giovane 16enne Maxime Smits si è dovuto ritirare in lacrime perché colpito volutamente con una bottiglia da uno spettatore. "Non è stato un incidente, gli è arrivata sul collo. Come un colpo di martello". 🔗 Leggi su Fanpage.it

