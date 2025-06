Giovane catanese arrestato | trasportava oltre 3 kg di cocaina nascosti in auto

Un giovane catanese, classe 1990, è stato arrestato con oltre 3 kg di cocaina nascosti nella sua auto. Questo episodio riporta alla luce il crescente fenomeno del traffico di droga nei quartieri italiani, dove criminalità e gioventù si intrecciano sempre più. La Polizia ha agito prontamente per fermare questa spirale pericolosa. E tu, quanto conosci della realtà che ci circonda? Scopri di più sulla lotta contro la droga nel nostro paese!

Operazione della Polizia di Stato nel quartiere San Berillo Nuovo. Nel pomeriggio del 27 maggio, la Polizia di Stato ha arrestato un catanese, classe 1990, sorpreso in flagranza di reato per detenzione di cocaina. Un comportamento sospetto tradisce il corriere della droga. Durante i consueti controlli sul territorio per contrastare la criminalità diffusa, gli agenti della Squadra Mobile, impegnati in un servizio nella zona di San Berillo Nuovo, hanno notato una Renault Twingo bianca che procedeva insolitamente lenta, nonostante la strada fosse libera. Insospettiti, gli agenti hanno fermato il mezzo e identificato il conducente.