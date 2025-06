Giorgia Meloni toc toc | come umilia Angelo Bonelli nal Quirinale

Giorgia Meloni continua a sorprendere: mentre gli applausi riempiono i Giardini del Quirinale per la Festa della Repubblica, è il suo modo di gestire le interazioni a catturare l'attenzione. Un saluto rapido a Elly Schlein e una battuta con Angelo Bonelli, ma nessuna apertura sul referendum. In un contesto politico sempre più polarizzato, la premier dimostra abilità nel manovrare le relazioni istituzionali. Come influenzerà questo approccio il futuro del dialogo politico in Italia

Stringe mani, saluta velocemente Elly Schlein e scherza con Angelo Bonelli sul referendum, ma glissa poi a domanda diretta: anche quest'anno bagno di folla per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo l'esecuzione dell'inno nazionale ai giardini del Quirinale al ricevimento per la festa della Repubblica. La premier riceve anche solidarietà per le minacce social alla figlia Ginevra ("un abbraccio grande per la tua bimba" le dice la campionessa olimpica Manuela Di Centa). "I'm coming" risponde a un ospite giapponese, riferendosi alla prossima missione che la vedrà a Osaka per Expo 2025 dopo l'estate. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni, "toc toc": come umilia Angelo Bonelli nal Quirinale

