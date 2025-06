Giorgia Meloni minacce social alla figlia | indagini sul prof ?hater?

Il mondo social è sempre più in fermento, e ora si trova al centro di un caso che coinvolge la Premier Giorgia Meloni e minacce rivolte a sua figlia. Stefano Addeo, l'insegnante 65enne accusato, attribuisce la responsabilità all'intelligenza artificiale, sollevando interrogativi sulle conseguenze della tecnologia nella vita quotidiana. Un episodio che mette in luce non solo il tema della sicurezza online, ma anche il delicato equilibrio tra libertà d'espressione e responsabilità.

«È tutta colpa dell?intelligenza artificiale». Prova a giustificarsi così Stefano Addeo, il professore 65enne identificato dalla polizia postale quale autore di un. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Giorgia Meloni, minacce social alla figlia: indagini sul prof ?hater?

