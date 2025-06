Giorgia Meloni e il post contro la figlia | il professore rompe il silenzio

Un episodio che riaccende il dibattito sulla responsabilità dei social media. Il professor Stefano Addeo ha scatenato polemiche con insulti alla figlia di Giorgia Meloni, dimostrando come l'educazione e il buon senso spesso vadano a farsi benedire nel mondo virtuale. Questo caso ci ricorda l’importanza di preservare il rispetto, soprattutto nei confronti dei più giovani. Come reagirà la politica a questa escalation di aggressività online?

Social. Un nuovo caso di comunicazioni offensive sui social ha scosso l'Italia. Il professor Stefano Addeo, 65 anni, noto insegnante di tedesco presso il liceo statale Enrico Medi di Cicciano, è finito al centro delle cronache per un post su X che ha superato ogni limite, arrivando a insultare la figlia minorenne della premier Giorgia Meloni. L'intervento immediato della polizia postale ha permesso di identificare il docente, finora senza precedenti, e di avviare un'indagine che coinvolgerà le autorità giudiziarie. Il profilo incriminato è stato prontamente disattivato. Il professore, in servizio dal 1993, vanta una carriera scolastica di tutto rispetto, con esperienze di insegnamento anche in Trentino, presso l'Istituto Floriani di Riva del Garda.