Gioia Donnarumma | Eravamo quasi fuori dalla Champions ora ce la godiamo Non so se resto al Psg

Gioia Donnarumma esprime le emozioni di una vittoria che sa di rivincita: "Eravamo quasi fuori dalla Champions, ora celebriamo!" La sua riflessione sul lavoro di Luis Enrique e il paragone con l'Europeo rivelano quanto il calcio sia capace di unire e sorprendere. Mentre il PSG brilla in Europa, la domanda resta: Donnarumma resterà a Parigi? Scopri come le scelte personali possono influenzare il destino di una squadra.

Il numero uno dei parigini e dell'Italia spiega come Luis Enrique ha preparato questa finale e poi paragona le emozioni dell'Europeo a questa vittoria. Sempre sul tetto d'Europa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it ¬© Gazzetta.it - Gioia Donnarumma: "Eravamo quasi fuori dalla Champions, ora ce la godiamo. Non so se resto al Psg"

