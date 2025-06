Giochi in Russia? Non ti compro Lo strano caso del Botafogo e di Marcus Wendel

La guerra in Ucraina ha messo in crisi non solo le relazioni internazionali, ma anche il mondo del calcio, attraversando oceani e continenti. Il caso di Marcus Wendel e il Botafogo ne è un chiaro esempio: il trasferimento del talentuoso centrocampista è stato bloccato a causa dell'inasprimento delle sanzioni. Questo episodio dimostra come gli eventi geopolitici possano influenzare anche il calcio brasiliano, aprendo interrogativi su come lo sport possa adattarsi a queste nuove realtà . Resta da vedere come

Che la guerra in Ucraina abbia coinvolto anche il mondo del calcio è stato chiaro a tutti fin da subito, come ha dimostrato l'esclusione della Russia dalle competizioni. Ma che le sue conseguenze potessero arrivare fino in Brasile era tutt'altro che prevedibile. Mentre la diplomazia discute di un possibile accordo di pace, e anche nello sport si pensa a una prossima riammissione degli atleti e delle atlete russe, nel Paese sudamericano è scoppiato un caso legato al calciomercato. Lo scorso 21 maggio, il Botafogo, un importante club di Rio de Janeiro, ha comunicato l'annullamento del trasferimento del centrocampista Wendel dallo Zenit San Pietroburgo.

