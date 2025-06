Ginnastica ritmica le convocate dell’Italia per gli Europei | Sofia Raffaelli per brillare le Farfalle rilanciano

Sofia Raffaelli e le sue farfalle si preparano a brillare agli Europei di ginnastica ritmica a Tallinn! Con il Presidente Andrea Facci al timone, l'Italia punta a eccellere in una disciplina che unisce arte e sport. Questo evento non è solo un'occasione per mettere in mostra talento e dedizione, ma rappresenta anche un trend crescente di attenzione verso la ginnastica come simbolo di eleganza e forza. Sarà entusiasmante seguire le nostre atlete!

Andrea Facci, Presidente della Federginnastica e Direttore Tecnico ad interim, ha diramato le convocazioni per gli Europei 2025 di ginnastica ritmica, che andranno in scena a Tallinn (Estonia) da mercoledì 4 a domenica 8 giugno. La rassegna continentale riservata ai piccoli attrezzi fa seguito a quella di artistica conclusasi ieri a Lipsia e rappresenta il primo grande appuntamento di questa annata agonistica dopo alcune prove di Coppa del Mondo. L’Italia si presenterà all’appuntamento con grandi ambizioni, desiderosa di ottenere risultati di rilievo con alcune interpreti di lusso pronte per brillare in terra baltica, a poco più di due mesi di distanza dai Mondiali di Rio de Janeiro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica ritmica, le convocate dell’Italia per gli Europei: Sofia Raffaelli per brillare, le Farfalle rilanciano

