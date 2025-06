Gigi e Bella Hadid raccontano di avere una sorella segreta | “È stata accolta a braccia aperte”

Gigi e Bella Hadid svelano un sorprendente segreto di famiglia: una sorella mai conosciuta, nata da una precedente relazione del padre. In un'epoca in cui la famiglia allargata è sempre più comune, questa scoperta sottolinea l'importanza dei legami e dell'accoglienza. Le due iconiche modelle non solo hanno ampliato il loro mondo, ma hanno anche dimostrato come l'amore possa superare le barriere del passato. Chi sa quanti altri segreti si nascondono dietro i riflettori?

Gigi e Bella Hadid hanno raccontato di aver scoperto di avere una sorella, nata da una relazione del padre avvenuta subito dopo il divorzio con la loro madre. Le modelle hanno rivelato di averla incontrata di averla accolta nella loro famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

