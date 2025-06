Gianmarco Tamberi chiede ai fan su Instagram | partecipare al Golden Gala?

Gianmarco Tamberi, il campione di salto in alto, si rivolge ai suoi fan su Instagram per invitarli a partecipare al Golden Gala! Con un focus sul recupero fisico, il suo percorso verso le Olimpiadi di Los Angeles è un esempio di resilienza. Questo momento non è solo una sfida personale, ma un richiamo a tutti coloro che credono nei propri sogni. Unisciti a lui e sostieni la sua incredibile storia!

"Come molti di voi già sanno, negli ultimi mesi mi sono molto più concentrato nel recuperare i problemi fisici piuttosto che nell’allenarmi per migliorare la performance, per consentirmi di poter provare a inseguire il sogno delle Olimpiadi di Los Angeles. Per ovvi motivi questo tipo di scelta mi ha portato a esercitarmi molto meno nel salto e a prediligere gli esercizi terapeutici. Detto ciò, non posso non considerare la quantità pazzesca di messaggi che ho ricevuto nell’ultimo mese in relazione alla mia possibile partecipazione al Golden Gala ". È questo il messaggio pubblicato da Gianmarco Tamberi sul proprio profilo di Instagram oggi pomeriggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gianmarco Tamberi chiede ai fan su Instagram: partecipare al Golden Gala?

