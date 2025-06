Gianluca Morozzi | A scrivere si impara Anche imitando lo stile altrui Il segreto? Leggere di tutto

Gianluca Morozzi presenta il suo nuovo manuale di scrittura, "Nel dubbio, scrivi", in uscita il 17 giugno. Un titolo che invita a riflettere sull'arte di scrivere: un'abilità che si apprende anche imitando gli altri. In un’epoca in cui la creatività è fondamentale, Morozzi condivide la sua esperienza dopo aver realizzato oltre quaranta opere, dimostrando che ogni storia può nascere da un semplice dubbio. Scopri il segreto per liberare il tuo talento!

Un titolo carveriano per il manuale di scrittura firmato da Gianluca Morozzi in uscita il prossimo 17 giugno, Nel dubbio, scrivi (Mondadori). Un "dubbio" che l'ha portato, negli anni, a scrivere quaranta romanzi, decine di racconti, fumetti e biografie, ultima quella su Andrea Pazienza. Con un esordio in uno dei giorni più difficili del secolo – il 12 settembre del 2001 – e decine di personaggi che nel tempo si sono evoluti passando da un romanzo all'altro, crescendo ma mai troppo per non invecchiare del tutto. Gianluca Morozzi, simbolo di Bologna, piglio ironico e sarcastico che lo sostiene nello scrivere: del caso, del caos, dell'amore, della morte e di altri demoni.

Si legge su quotidiano.net: In uscita “Nel dubbio, scrivi“: un manuale di scrittura nato da quindici anni di corsi "Io mi sono sempre ispirato ad altri scrittori, da Stephen King a Paolo Villaggio".

