Giani | Il governo riconosca lo Stato di Palestina e che Netanyahu viola i diritti umani

La Toscana si unisce al coro di voci che chiedono giustizia e riconoscimento per la Palestina. Dopo le scelte di Puglia ed Emilia-Romagna, il governatore Eugenio Giani lancia una sfida al governo italiano: è tempo di dire basta alle violazioni dei diritti umani. Un trend che sta crescendo nel nostro Paese, dove sempre più amministrazioni locali si schierano per la pace. Una questione che invita a riflettere su cosa significhi realmente essere solidali.

Dopo che Puglia ed Emilia-Romagna hanno deciso di interrompere le relazioni con Tel Aviv, anche il governatore della Regione Toscana Eugenio Giani prende posizione contro il governo di Netanyahu. “Porterò in Consiglio regionale una deliberazione formale di sollecitazione al governo italiano affinché riconosca lo Stato di Palestina come libero, sovrano e autonomo – ha scritto su Instagram-. Il riconoscimento formale dello Stato di Palestina (obiettivo a cui il governo Netanyahu e in particolare i suoi ministri di estrema destra si oppongono con fermezza, ndr), anche agli effetti del diritto internazionale, può infatti svolgere una funzione di deterrenza maggiore nei confronti delle continue e ingiustificate incursioni e bombardamenti da parte delle forze del governo israeliano nel territorio della Striscia di Gaza “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giani: “Il governo riconosca lo Stato di Palestina e che Netanyahu viola i diritti umani”

