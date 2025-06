Gian Piero Gasperini è il nuovo allenatore della Roma

Gian Piero Gasperini, un maestro del gioco che ha rivoluzionato l'Atalanta, ora si appresta a scrivere un nuovo capitolo alla Roma. In un momento in cui la Serie A si fa sempre più competitiva, la scelta di Gasperini segna un cambio di rotta audace per i giallorossi. La sua visione innovativa potrebbe essere la chiave per riportare la squadra ai vertici. Gli appassionati sono pronti a vivere emozioni forti: sarà il suo tempo!

Gian Piero Gasperini ha raggiunto un accordo definitivo con la Roma per diventare il nuovo allenatore della squadra giallorossa a partire dalla prossima stagione. Dopo aver lasciato l'Atalanta, Gasperini ha detto sì al progetto della Roma, preferendo la proposta dei capitolini rispetto al tentativo in extremis della Juventus.

