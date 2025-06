Giacomo Matteotti esperti a confronto al Castello di Fieramosca

Nel suggestivo castello di Ettore Fieramosca, storici e appassionati si sono riuniti per discutere l'eredità di Giacomo Matteotti. Questo convegno non è solo un omaggio a un grande politico, ma un invito a riflettere sulla memoria collettiva e sull'importanza della resistenza alla corruzione. In un'epoca in cui i valori democratici sembrano vacillare, riscoprire figure come Matteotti diventa cruciale per ispirare le nuove generazioni.

Si è svolto presso il prestigioso castello Ettore Fieramosca, un convegno di grande rilevanza storica dedicato a Giacomo Matteotti. L'iniziativa, organizzata dal Comune di Mignano Monte Lungo nell'ambito del progetto regionale "I Luoghi della Memoria", finalizzato alla valorizzazione dei siti.

Una conferenza per approfondire la personalità e la vita di Giacomo Matteotti

di un'epoca segnata da tensioni politiche e sociali. La conferenza offrirà spunti di riflessione sulla vita di Matteotti, il suo impegno per la giustizia sociale e le conseguenze del suo omicidio per l'Italia.

