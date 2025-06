Gettano le braci del barbecue vicino a un garage e scatenano un incendio | tre auto distrutte

Un momento di festa si trasforma in tragedia: a Palazzolo sull'Oglio, le braci di un barbecue abbandonate vicino a un garage hanno scatenato un incendio devastante, riducendo in cenere tre auto. Questo episodio mette in luce un trend allarmante: la crescente negligenza nella gestione dei materiali infiammabili durante le grigliate estive. Ricordati, la sicurezza non va mai in vacanza!

Un incendio esploso nella notte tra il 31 maggio e l'1 giugno a Palazzolo sull'Oglio (Brescia) ha distrutto un garage e tre auto. L'ipotesi è che le fiamme siano state innescate dalle braci residue di un barbecue. 🔗 Leggi su Fanpage.it

