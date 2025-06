Gesto stupido ma spuntano altri post contro i figli di Meloni Tajani e Salvini

In un clima di crescente tensione politica, il gesto sconsiderato di un docente napoletano ha scatenato una bufera mediatica. Dopo l'augurio choc alla figlia della Meloni, emergono altri post inaccettabili rivolti ai figli di politici come Tajani e Salvini. Questo episodio solleva interrogativi su quanto il linguaggio d’odio stia permeando il dibattito pubblico, facendo riflettere sulla responsabilità di ciascuno di noi nel promuovere un confronto più civile.

Dopo un post choc in cui augurava alla figlia di Meloni la stessa sorte della 14enne uccisa ad Afragola, un docente napoletano si scusa pubblicamente. Ma emergono altri messaggi simili. Bufera politica e polemiche.

“Meloni coatta, La Russa camerata”: bufera sui post di Fabio Canino, la Rai non avrebbe gradito

Un'onda di polemiche investe Fabio Canino, giudice di "Ballando con le Stelle", dopo due storie Instagram ritenute inopportune.

