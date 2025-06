Germania-Portogallo | dove vederla orario e probabili formazioni

La sfida tra Germania e Portogallo, in programma all'Allianz Arena, promette emozioni forti per gli appassionati di calcio. Con entrambe le squadre pronte a dare il massimo, è l'occasione perfetta per assistere a un confronto tra stili di gioco distintivi. Non perdere l'opportunità di vedere dove possono portare i giovani talenti sul palcoscenico europeo! Scopri le formazioni e preparati a tifare per il tuo team del cuore!

All‚ÄôAllianz Arena andr√† in scena la sfida tra Germania-Portogallo: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv All‚ÄôAllianz Arena di Monaco¬†si giocher√† la sfida di¬†Nations League¬†tra¬†Germania-Portogallo. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l‚Äôorario e dove vedere la sfida. Le probabili formazioni Germania (4-2-3-1):¬†Baumann; Kimmich, Koch, Schlotterbeck, Mittelst√§dt; Andrich, Goretzka; . 🔗 Leggi su Calcionews24.com ¬© Calcionews24.com - Germania-Portogallo: dove vederla, orario e probabili formazioni

Cerca Video su questo argomento: Germania Portogallo Vederla Orario Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Qualificazioni Mondiali e Finals di Nations League: una settimana di grande calcio su Sky; Italia Under 17-Portogallo, dove vederla: Rai, sito FIGC o Vivo Azzurro TV? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Eurobasket 2025: gironi, calendario, quando gioca l'Italia; PSG - Inter: a che ora e su che canale guarderete la finale di Champions League?. 🔗Cosa riportano altre fonti

Germania-Portogallo, dove vedere la semifinale di Nations League in tv e streaming

Scrive tag24.it: Dove vedere Germania-Portogallo? Scopri tutte le informazioni sulla semifinale dei play-off di Nations League.

Italia-Germania: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Secondo msn.com: Oggi, giovedì 20 marzo, gli Azzurri affrontano la Germania a San Siro ... mette in palio la semifinale contro una tra Portogallo e Danimarca. Spalletti dovrà fare a meno di Retegui, rientrato ...

Italia - Germania, quarti di finale di Nations League: orario, dove vederla in tv, le probabili formazioni e la possibile semifinale

Scrive corrieredellumbria.it: a San Siro contro la Germania. È il primo dei due confronti che aprono le porte alla semifinale della competizione, dove l'avversaria sarà la vincente tra Portogallo e Danimarca.