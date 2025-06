Germania | incendio in un ospedale Amburgo tre anziani morti

Tragedia ad Amburgo: un incendio nel reparto geriatrico dell'ospedale Marienkrankenhaus ha portato alla morte di tre anziani, mentre altri sono rimasti feriti. Questo drammatico evento mette in luce la vulnerabilità delle strutture sanitarie, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione. In un momento in cui si parla tanto di sicurezza e prevenzione nei luoghi di cura, è fondamentale riflettere su come migliorare le misure di protezione per salvaguardare chi ne ha più bisogno.

Un incendio divampato nel reparto geriatrico di un ospedale di Amburgo, nel nord della Germania, ha provocato la morte di almeno tre persone e il ferimento di altre. Lo hanno reso noto i vigili del fuoco locali. Le fiamme sono partite da una stanza dell’ospedale Marienkrankenhaus verso la mezzanotte e hanno minacciato di propagarsi rapidamente al primo piano attraverso la facciata esterna, ha riferito. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Germania: incendio in un ospedale Amburgo, tre anziani morti

Germania: incendio in un ospedale Amburgo, tre anziani morti

