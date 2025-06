Genova Silvia Salis a cavallo alla Fiera del bestiame di Struppa | Video

Silvia Salis, neosindaca di Genova, ha sorpreso tutti alla Fiera del bestiame di Struppa, cimentandosi in un’impegnativa disciplina e portando un nuovo slancio alla tradizione locale. Questo evento non è solo una celebrazione dell'agricoltura, ma anche un'opportunità per riflettere sull'importanza della sostenibilità e del legame tra città e campagna. Scopri come il suo approccio innovativo sta ispirando una Genova più verde e attenta alle proprie radici!

Genova - La neosindaca di Genova Silvia Salis ha visitato la Fiera del bestiame di Struppa. Nell'occasione l'ex atleta si è anche cimentata in una nuova disciplina sportiva(Video Davide Pambianchi). 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Genova, Silvia Salis a cavallo alla Fiera del bestiame di Struppa | Video

Leggi anche Silvia Salis, l’ex martellista che ha ribaltato Genova - Genova ha scritto una nuova pagina della sua storia con l'elezione di Silvia Salis, ex martellista e prima sindaca donna della città.

