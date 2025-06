Genova è morta l’anziana investita alla Foce | dall’inizio dell’anno è la quinta vittima

Tragedia a Genova: un'altra vita spezzata, questa volta un'anziana investita mentre attraversava la strada. Con questa, sono cinque le vittime dall'inizio dell'anno. Un drammatico monito sulla sicurezza stradale in città, dove l'attenzione deve rimanere alta. È tempo di riflettere su come possiamo rendere le nostre strade più sicure, soprattutto per i più vulnerabili. Ogni vita conta, e ogni incidente è una chiamata all'azione.

La donna, 89 anni, era ricoverata da giovedì al San Martino. Era stata travolta da un’auto in via Casaregis sulle strisce. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Genova, è morta l’anziana investita alla Foce: dall’inizio dell’anno è la quinta vittima

