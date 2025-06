Genoa ufficiale il primo colpo di mercato | arriva Stanciu

Il Genoa segna un gol importante nel calciomercato: Nicolae Stanciu, capitano della Romania, è ufficialmente rossoblù! Questo colpo a parametro zero non solo rinforza la squadra, ma segna anche un trend crescente di talenti internazionali che cercano nuove opportunità in Serie A. Stanciu rappresenta una ventata d’aria fresca e un potenziale decisivo per la prossima stagione. Gli occhi sono puntati su di lui: sarà l’arma in più del Grifone?

Il primo colpo di calciomercato è del Genoa, che ha preso a parametro zero Nicolae Stanciu. Il capitano della Romania ha disputato l`ultima stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

