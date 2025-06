Genoa ora è ufficiale | ecco Nicolae Stanciu

Il Genoa accoglie in squadra Nicolae Stanciu, un talento che porta freschezza e esperienza. A 32 anni, l'ex nazionale rumeno si inserisce in un contesto di rinnovamento, dove la voglia di riscatto dei rossoblù si sposa con la sua determinazione. In un campionato sempre più competitivo, Stanciu rappresenta un'importante scommessa per il futuro del club: riuscirà a guidare il Genoa verso traguardi ambiziosi?

Genova - Operazione già definita nei mesi scorsi, oggi è arrivata anche l'ufficialità: Nicolae Stanciu è un nuovo giocatore del Genoa. Trentadue compiuti lo scorso 7 maggio,.

Leggi anche Genoa, ufficiale il primo colpo di mercato: arriva Stanciu - Il Genoa segna un gol importante nel calciomercato: Nicolae Stanciu, capitano della Romania, è ufficialmente rossoblù! Questo colpo a parametro zero non solo rinforza la squadra, ma segna anche un trend crescente di talenti internazionali che cercano nuove opportunità in Serie A.

