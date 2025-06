Generali Italia al Salone nautico | 8 mld e 190mila addetti nel Made in Italy

Al Salone Nautico, Generali Italia celebra il potere del settore nautico, un pilastro del Made in Italy che vale 8 miliardi e conta 190.000 addetti. Con quasi il 3% del PIL nazionale, la nautica non è solo un simbolo di lusso, ma un motore economico vitale. Scopri come questa industria sta affrontando le sfide moderne, investendo in innovazione e sostenibilità , per navigare verso un futuro sempre più brillante.

In questa giornata si celebra un evento importante per il mondo della nautica, un settore che incide in maniera significativa sull'economia nazionale. Generali Italia sottolinea come il comparto nautico rappresenti quasi il 3% del PIL, evidenziando la forza e la rilevanza di questo indotto nel panorama industriale e produttivo italiano. Il valore del settore nautico .

