Gen V tornerà a settembre | Data e primo trailer della seconda stagione

È ufficiale: Gen V tornerà a settembre! Durante il CCXP Mexico 2025, Prime Video ha svelato la data di uscita e il primo trailer della seconda stagione. Questa serie, che esplora il lato oscuro dei supereroi in un contesto universitario, sta conquistando il pubblico, riflettendo una crescente passione per storie che sfidano i cliché del genere. Preparati a scoprire nuove alleanze e conflitti in un mondo dove il potere può rivelarsi letale!

