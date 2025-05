Gen v stagione 2 | trailer svela data di uscita e ritorno sanguinario all’università di godolkin

Preparati a un ritorno esplosivo con la seconda stagione di Gen V! Il nuovo trailer rivela la data di uscita e promette un’immersione inquietante nel sanguinoso universo della Godolkin University. In un'epoca in cui i supereroi non sono più solo fantasie, questa serie ci ricorda che il potere può corrompere. Chi avrà il coraggio di affrontare le proprie ambizioni? Scopri la verità dietro il successo e la vendetta!

La seconda stagione di Gen V, spin-off della celebre serie The Boys, sta per fare il suo debutto, portando gli spettatori nel mondo universitario dei supereroi. Ambientata presso la Godolkin University, la narrazione si concentra sui giovani dotati di poteri straordinari che aspirano a entrare nell'élite dei Vought e ad entrare a far parte dei Seven. Dopo un primo ciclo ricco di colpi di scena e momenti intensi, l'attesa per la nuova stagione si è protratta a causa di eventi imprevisti, tra cui il decesso di uno degli attori principali. Di seguito vengono approfonditi i dettagli principali riguardanti la data di uscita, il trailer e le novità sulla trama.

