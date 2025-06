Gen V Stagione 2 | svelata la data d’uscita Il primo trailer parla della morte di Chance Perdomo

La suspense cresce! Gen V, il fascinoso spin-off di The Boys, torna con la seconda stagione il 17 settembre. Il primo trailer svela una trama avvincente, compresa la tragica morte di Chance Perdomo. Questo non è solo un ritorno sullo schermo, ma un tassello di un trend che esplora le conseguenze oscure dei superpoteri nel mondo giovanile. Preparati a scoprire se i nostri protagonisti riusciranno a sopravvivere in un ambiente tanto competitivo quanto pericoloso!

Amazon ha fissato una data di uscita per la seconda stagione della sua serie spin-off ambientata al college The Boys, Gen V, e ha diffuso il primo teaser trailer del nuovo capitolo. I primi tre episodi della seconda stagione debutteranno il 17 settembre. I seguenti episodi usciranno ogni mercoledì fino al finale di stagione del 22 ottobre. Secondo la prima sinossi di Gen V Stagione 2, “Mentre il resto d’America si adatta al pugno di ferro di Patriota, alla Godolkin University, il misterioso nuovo preside predica un programma che promette di rendere gli studenti più forti che mai. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

