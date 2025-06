GEN V – Stagione 2 | l’esplosivo teaser trailer e la data d’arrivo!

La seconda stagione di "Gen V" si prepara a stupire! Durante il CCXP Messico, Prime Video ha svelato un teaser trailer che promette nuove avventure nel mondo oscuro di supereroi. Con il successo di "The Boys", la serie continua a esplorare temi attuali come il potere e la corruzione, in un mix esplosivo di azione e satira. Non perdere l'occasione di scoprire come i giovani eroi affrontano le sfide del mondo moderno!

In occasione del panel di Prime Video al CCXP Messico è stata mostrata una prima occhiata alla seconda stagione di Gen V, l'acclamata serie che espande il mondo di The Boys, show premiato con l'Emmy Award, nel suo stile tipicamente inquietante e satirico. I componenti del cast Jaz Sinclair, Lizze Broadway, London Thor e Derek Luh hanno partecipato all'emozionante panel in cui è stato rivelato che l'attesissima seconda stagione debutterà mercoledì 17 settembre con i primi tre episodi, in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. Nuovi episodi saranno rilasciati ogni settimana, per arrivare, mercoledì 22 ottobre, ad un finale di stagione a tutto gas.

