Gen V | Il trailer della seconda stagione in arrivo su Prime Video

Il mondo dei supereroi si evolve e Gen V è pronto a sorprendere! Amazon Prime Video ha svelato il trailer della seconda stagione, rivelando il ritorno di questa audace serie spin-off di The Boys. In un’epoca in cui le narrazioni dark sui supereroi conquistano sempre più fan, non perdere l’appuntamento dal 17 settembre 2025. Prepara i popcorn: il divertimento è garantito!

Amazon Prime Video ha partecipato al CCXP Mexico, e per l’occasione ha dedicato un panel a Gen V, la serie spin-off di The Boys di ritorno in piattaforma quest’anno. Per l’occasione lo streamer ha diffuso il trailer ufficiale della seconda stagione, e svelato la data di lancio sulla piattaforma, che avverrà dal 17 settembre 2025 con rilascio settimanale dei nuovi episodi. Ma cosa mostreranno i nuovi episodi di Gen V? Beh, guardando il trailer (qui di seguito) viene subito da pensare che il collegamento con la narrazione offerta dall’ultima stagione di The Boys sarà più netto, con le conseguenze delle azioni di Patriota sulla Godolkin University a farla da padrona. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Gen V | Il trailer della seconda stagione in arrivo su Prime Video

