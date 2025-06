Gen V 2 stagione | tutte le novità su uscita trama cast e streaming

È ufficiale: Gen V tornerà con una seconda stagione su Prime Video! Dopo il trionfo della prima parte, gli appassionati possono già iniziare a speculare sulle nuove avventure dei giovani supereroi. Questo spin-off di The Boys continua a cavalcare l’onda del successo del genere "super" reinventato, esplorando il lato oscuro dei poteri. Rimanete sintonizzati, perché l'azione e le sorprese non mancheranno!

annuncio ufficiale per la seconda stagione di gen v. La piattaforma Prime Video ha confermato il rinnovo dello spin-off di The Boys, intitolato Gen V. Dopo il successo della prima stagione conclusasi il 1° novembre, gli appassionati possono già prepararsi per l’atteso ritorno con la seconda stagione. La notizia del rinnovo rappresenta una garanzia di continuità e nuove trame da scoprire, in un contesto che approfondisce le vicende degli studenti alla Godolkin University. data di uscita e programmazione della seconda stagione. quando arriverà la nuova stagione?. Amazon ha stabilito che i primi tre episodi della seconda stagione di Gen V verranno resi disponibili a partire dal 17 settembre 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Gen V 2 stagione: tutte le novità su uscita, trama, cast e streaming

