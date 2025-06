Gazzetta dello Sport | De Bruyne-Napoli è fatta | il belga pronto a sbarcare in Italia contratto biennale e bonus da 10 milioni

Il Napoli sta per vivere un'estate da sogno con l'arrivo di Kevin De Bruyne! Il fuoriclasse belga, pronto a firmare un contratto biennale con bonus da 10 milioni, promette di scuotere la Serie A. Questo trasferimento non è solo un acquisto, ma un segnale chiaro: il calcio italiano punta a tornare protagonista nel panorama europeo. Preparati a emozioni forti, perché il futuro del Napoli si colora di azzurro!

"> Napoli – Il colpo dell’estate è pronto a riscrivere la storia del Napoli e della Serie A. Kevin De Bruyne, simbolo del Manchester City e tra i centrocampisti più forti dell’ultimo decennio, è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore azzurro. Come scrive Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, l’accordo è ormai definito nei dettagli: restano da sistemare solo alcune clausole legate ai diritti d’immagine, ma lo scambio dei contratti è già in corso. Il club sta accelerando per organizzare le visite mediche a Villa Stuart già nei prossimi giorni, prima che il giocatore parta per rispondere alla convocazione della Nazionale belga, di cui è capitano. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “De Bruyne-Napoli, è fatta: il belga pronto a sbarcare in Italia, contratto biennale e bonus da 10 milioni”

