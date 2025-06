Gaza Travaglio Nove | Discutere di genocidio è importante per gli storici io preferisco pensare a cosa fare dopo | non c’è un piano

Nel dibattito sul dramma di Gaza, Marco Travaglio solleva un punto cruciale: il futuro. In un contesto in cui la popolazione è ridotta a condizioni disumane, riflettere su ciò che verrà dopo è fondamentale. La discussione sul genocidio non deve oscurare la necessità di un progetto politico e una ricostruzione identitaria per i palestinesi. Questo invito alla riflessione ci spinge a considerare le soluzioni per un domani in pace.

“A Gaza si sta riducendo la popolazione a livelli pre-umani, a livelli bestiali perché i palestinesi si levino della testa per qualche decennio un progetto politico e un’identità nazionale comune “. Così Marco Travaglio ospite di Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi sul Nove con la partecipazione di Andrea Scanzi. Il direttore del Fatto Quotidiano è intervenuto in merito al dibattito sull’uso del termine “genocidio”: “Penso che sia giusto che i professori che studiano queste cose si esprimano su questo. – ha premesso – Io penso che i genocidi si verifichino quando tu ti proponi di sterminare un intero popolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Travaglio (Nove): “Discutere di genocidio è importante per gli storici, io preferisco pensare a cosa fare dopo: non c’è un piano”

