Gaza sulla rotta degli aiuti spari e posti di blocco | ' Gli islamisti frenano la distribuzione' | Morto per le ustioni anche il papà di Adam

In un contesto di crisi umanitaria, Gaza vive una situazione drammatica: gli aiuti arrivano con il contagocce, ostacolati da scontri e posti di blocco. Gli islamisti complicano ulteriormente la distribuzione, mentre le notizie di tragedie personali, come quella del papà di Adam, scuotono le coscienze. Questo scenario ci ricorda quanto sia cruciale la solidarietà globale in tempi di conflitto. È il momento di agire e non rimanere indifferenti.

I camion entrano con il contagocce e molti restano fermi al valico di Kerem Shalom, a Sud perché mettersi alla guida e andare verso Nord spesso è troppo pericoloso sotto bombardamenti sempre più intensi.

Il centrosinistra si trova a un bivio, con Roma e Milano simbolicamente distanti 600 chilometri. Mentre la Capitale si prepara a una mobilitazione collettiva contro il conflitto di Gaza, a Milano si svolgerà un incontro che sottolinea le divisioni interne.

Sulla rotta degli aiuti per Gaza, spari e posti di blocco: «Gli islamisti frenano la distribuzione»; La situazione alimentare nella striscia di Gaza si fa sempre più drammatica e l'IDF spara contro i convogli di aiuti (A. Puccio e I. Smirnova).

Gli aiuti devono essere autorizzati ad entrare a Gaza su larga scala e devono essere distribuiti immediatamente attraverso l'attuale sistema umanitario, per prevenire ulteriori scene di caos e fermar ...

I camion entrano con il contagocce e molti restano fermi al valico di Kerem Shalom, a Sud perché mettersi alla guida e andare verso Nord spesso è troppo pericoloso sotto bombardamenti sempre più inten ...

Gaza, assalto al centro di aiuti umanitari a Rafah: operatori americani in fuga. «Spari in aria per disperdere la folla»

Secondo i media di Gaza, vicini a Hamas, una folla di persone ha fatto irruzione nel complesso di aiuti umanitari nella zona di Rafah e gli operatori americani sarebbero fuggiti.