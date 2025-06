Gaza raid vicino al centro aiuti di Rafah | Almeno 30 morti Israele nega e tira dritto | Le truppe avanzino a prescindere dai negoziati

Un attacco aereo nei pressi di un centro di aiuti umanitari a Rafah ha scosso la già fragile situazione della Striscia di Gaza, con almeno 30 morti e oltre 120 feriti. Mentre Israele continua a ignorare i negoziati, la comunità internazionale si interroga sull'urgente bisogno di proteggere i civili in un conflitto che non accenna a placarsi. La domanda è: quanto può durare ancora questo drammatico stallo?

Sarebbe di almeno 30 morti e 120 feriti il lancio dell’attacco israeliano vicino un centro di aiuti umanitari allestito dalla Gaza Humanitarian Foundation (Ghf) a Rafah, nel sud della Striscia. Sono i dati diffusi dall’emittente qatariota Al Jazeera che cita fonti locali, secondo cui un’altra persona è stata uccisa e una è rimasta ferita in un attacco dell’esercito di Israele su un altro sito della Ghf vicino al cosiddetto Corridoio di Netzarim, nella Striscia di Gaza centrale. Numeri messi in discussione però dalla stessa Ghf – l’organizzazione americana sostenuta da Israele che si occupa della distribuzione degli aiuti alla popolazione – che nega ci siano state decine di morti in un suo punto di distribuzione. 🔗 Leggi su Open.online