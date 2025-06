Gaza morto anche il medico padre di 10 figli Israele attacca distribuzione aiuti | almeno 31 morti

La tragedia di Gaza si fa sempre più straziante: il medico Hamdi al-Najjar, padre di 10 figli, è rimasto vittima di un raid israeliano che ha anche portato via 9 dei suoi bambini. Solo Adam ha trovato la forza di sopravvivere e arriverà in Italia per ricevere cure. Questo dramma si inserisce in un contesto di crescente violenza e crisi umanitaria, dove gli aiuti sono ostacolati. La vita di una famiglia spezzata racconta una guerra che non conosce pietà.

Hamdi al-Najjar, medico e padre di 10 figli, è morto per le ferite di un raid israeliano che ha ucciso 9 dei suoi bambini. Solo il figlio Adam è sopravvissuto e sarà trasferito in Italia per cure. Intanto, Israele bombarda centri di aiuti: 31 i morti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Gaza, morto anche il medico padre di 10 figli. Israele attacca distribuzione aiuti: almeno 31 morti

Adam, morto anche il padre del bimbo palestinese che ha perso 9 fratelli nell'attacco a Gaza: il piccolo verrà in Italia per curarsi

Gaza, attacchi di Israele su centri aiuti umanitari: 31 morti. Morto il padre di Adam

