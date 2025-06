Gaza Meloni donna madre cristiana e primo ministro quando le fa comodo complice del genocidio col rinnovo memorandum Italia-Israele

In un momento storico in cui la solidarietà e i diritti umani sono più che mai al centro del dibattito politico globale, l'Italia si trova a fare i conti con decisioni controverse. Il rinnovo del memorandum tra Italia e Israele, mentre il conflitto a Gaza infuria, solleva interrogativi su quale direzione stia prendendo il nostro governo. È tempo di riflettere su quali valori vogliamo rappresentare: pace o complicità?

Il nostro governo di destra, preseduto dalla signora Meloni in un sol colpo ha pugnalato al cuore due volte la nostra nazione: con il rinnovo dell'accordo militare con lo stato sionista e con il decreto sicurezza

Meloni si schiera con Netanyahu, ad aprile 2026 rinnovo del memorandum d'intesa Italia-Israele per cooperazione militare e no a sanzioni

Il governo Meloni prende una posizione netta a favore di Netanyahu, confermando il rinnovo automatico del memorandum d’intesa tra Italia e Israele per la cooperazione militare nel 2026.

Gaza, il disperato appello di una madre di 8 figli: «Ci stanno uccidendo per aver cercato pane e latte in polvere»

Secondo msn.com: (LaPresse) Hala Hammad è una donna palestinese che vive a Gaza, madre di 8 figli. In un video diffuso su Instagram e ripreso dal giornalista palestinese @samer.alboji, Hala ha raccontato il disumano s ...

Gaza, il "disumano" sistema di aiuti umanitari, Hala Hammad: "Ci trattano come cani, ho 8 figli, moriamo di fame, solo il più forte mangia" - VIDEO

Si legge su informazione.it: 'Il sistema di aiuti umanitari a Gaza è disumano'. Questo è quello che racconta Hala Hammad, donna palestinese e madre di 8 figli. La donna racconta che le crudeltà del sistema della Gaza Humanitarian ...

“Una madre non si gira dall’altra parte”: Conte inchioda Meloni sul massacro di Gaza

Da msn.com: Conte ha ricordato il gesto simbolico compiuto durante il premier time del 14 maggio, quando invitò l’Aula ad alzarsi in piedi per le vittime di Gaza: “ Meloni è rimasta seduta. Non ci racconti più la ...