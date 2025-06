Gaza media | Spari su folla diretta a centro aiuti a Rafah almeno 21 morti

In un contesto di crescente crisi umanitaria, la tragica notizia di 21 morti a Rafah scuote il mondo. Le vittime, colpite mentre cercavano aiuti vitali, evidenziano l'urgenza di una risposta internazionale. Questo episodio non è solo una cronaca, ma un richiamo a riflettere sulla vulnerabilità di milioni di persone in zone di conflitto. Cosa possiamo fare per portare la luce in questi momenti bui? La solidarietà è fondamentale.

(Adnkronos) – Almeno 21 persone sarebbero rimaste uccise da colpi d'arma da fuoco sparati mentre si recavano questa mattina al centro di distribuzione degli aiuti della Gaza Humanitarian Foundation, nei pressi di Rafah. Lo rendono noto fonti del vicino ospedale gestito dalla Croce Rossa, secondo quanto riferisce Times of Israel. Secondo al Jazeera, i colpi . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gaza, media: “Spari su folla diretta a centro aiuti a Rafah, almeno 21 morti”

