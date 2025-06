Gaza Mattarella | ‘ridurre alla fame intera popolazione è disumano’

Il Presidente Mattarella alza la voce contro l’ingiustizia: "Ridurre alla fame un'intera popolazione è disumano". In un mondo dove i diritti umani sembrano sempre più minacciati, le parole del Capo dello Stato ci ricordano che la dignità è universale. I palestinesi, come tutti noi, meritano un futuro di pace e sicurezza nei propri confini. È tempo di riflettere su come le azioni di oggi plasmeranno il domani.

''i palestinesi hanno diritto al loro focolare entro confini certi'' Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

