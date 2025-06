Gaza Mattarella | Occupazione illegale i palestinesi hanno diritto al loro focolare

Il Presidente Mattarella lancia un appello forte e chiaro: cessate il fuoco immediato e sostegno umanitario per Gaza. In un momento in cui la crisi mediorientale aggrava sofferenze già insostenibili, il riconoscimento del diritto dei palestinesi a un focolare è più che mai attuale. Questa richiesta non è solo un gesto diplomatico, ma un invito a riflettere sulla pace duratura in una regione martoriata. La speranza è necessaria, ora più che mai.

Il Presidente italiano invoca un cessate il fuoco immediato e una risposta umanitaria alla crisi in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gaza, Mattarella: "Occupazione illegale, i palestinesi hanno diritto al loro focolare"

Leggi anche La mia lettera aperta al presidente Mattarella: non resti in silenzio, dica che a Gaza è genocidio - Caro Presidente Mattarella, in un momento così drammatico, è importante che la nostra voce si faccia sentire.

