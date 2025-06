Gaza Mattarella | Occupazione illegale di Israele non è una misura di sicurezza

Sergio Mattarella alza la voce contro l'occupazione illegale di Israele, sottolineando un principio fondamentale: la sicurezza non giustifica la violazione dei diritti umani. Questa posizione si inserisce in un contesto globale di crescente attenzione verso le questioni di giustizia sociale e rispetto dei diritti. Un punto cruciale da considerare: quanto è sostenibile una pace costruita su basi ingiuste? La risposta potrebbe ridefinire il futuro del Medio Oriente.

Sergio Mattarella critica Israele e i suoi attacchi contro la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza. “Dal territorio d’Europa al Medioriente – come ovunque, in qualsiasi continente – l’occupazione illegale di territori di un altro Paese non può essere presentata come misura di sicurezza: si rischia di inoltrarsi sul terreno della volontà di dominio, della barbarie nella vita internazionale”, ha detto il capo dello Stato al Quirinale in occasione dell’evento organizzato per la Festa della Repubblica. Mattarella: Dal territorio d’Europa al Medio Oriente – come ovunque, in qualsiasi continente – l’occupazione illegale di territori di un altro Paese non può essere presentata come misura di sicurezza pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it