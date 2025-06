Gaza Mattarella | “Disumano ridurre i palestinesi alla fame hanno diritto al loro focolare”

Il Presidente Mattarella lancia un appello forte e chiaro contro la crisi umanitaria a Gaza, sottolineando l'importanza di garantire dignità e diritti ai palestinesi. In un contesto globale dove i temi dei diritti umani e della giustizia sociale sono sempre più al centro del dibattito, la sua voce si fa eco di una richiesta di attenzione verso situazioni dimenticate. La lotta per la pace e la sicurezza passa anche dalla fine della fame.

Parlando agli ambasciatori in occasione del 2 giugno, il Capo dello Stato è intervenuto sulla crisi umanitaria a Gaza. "È disumano ridurre un popolo alla fame. Israele consenta l'accesso degli aiuti umanitari nella Striscia", ha dichiarato. "L'occupazione illegale non può essere presentata come una misura di sicurezza", ha rimarcato. 🔗 Leggi su Fanpage.it