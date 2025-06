Gaza Mattarella alla fine esplode | Disumano ridurre alla fame un’intera popolazione

Nel 79° anniversario della Repubblica, la celebrazione al Quirinale si è tinta di un’ombra pesante: le crisi globali, in particolare la situazione a Gaza. Sergio Mattarella ha richiamato l’umanità di fronte a un dramma che riduce intere popolazioni alla fame. Questo è un momento cruciale per riflettere su come il nostro passato possa ispirare un futuro di pace e solidarietà. La Repubblica si fonda su valori di giustizia che oggi più che mai devono guidarci.

L'Italia ha festeggiato il 79° anniversario della Repubblica in un clima segnato dalle tensioni globali. Il Quirinale ha ospitato le celebrazioni ufficiali, con studenti, ambasciatori e autorità istituzionali. Al centro dell'incontro non solo il ricordo della nascita della Repubblica ma anche la riflessione sui conflitti in corso e sulle sfide della diplomazia. Leggi anche: Messaggio d'odio contro la figlia di Giorgia Meloni: il prof chiede scusa, ma spuntano altri insulti Durante l'evento, il Presidente della Repubblica ha incontrato una delegazione di studenti degli istituti alberghieri, nel tradizionale ricevimento alla vigilia del 2 giugno.

Leggi anche La mia lettera aperta al presidente Mattarella: non resti in silenzio, dica che a Gaza è genocidio - Caro Presidente Mattarella, in un momento così drammatico, è importante che la nostra voce si faccia sentire.

