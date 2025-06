Gaza l’appello di Mattarella | ‘Serve accesso umanitario i palestinesi hanno diritto al loro focolare’

Il Presidente Mattarella alza la voce per Gaza, richiamando l'umanità a non voltarsi dall'altra parte. In un momento storico in cui le crisi umanitarie si moltiplicano, il suo appello sottolinea l'urgenza di un accesso umanitario. "Un popolo non può essere ridotto alla fame", afferma. Le parole di Mattarella risuonano come un invito a riflettere su ciò che significa davvero essere umani, oltre le frontiere e i conflitti.

Nel suo discorso al Corpo diplomatico durante le celebrazioni del 2 giugno, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lanciato un forte richiamo alla comunità internazionale sulla crisi umanitaria a Gaza. Il Capo dello Stato ha definito “disumano” ridurre un popolo alla fame, esortando il governo israeliano a garantire l’ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Leggi anche La mia lettera aperta al presidente Mattarella: non resti in silenzio, dica che a Gaza è genocidio - Caro Presidente Mattarella, in un momento così drammatico, è importante che la nostra voce si faccia sentire.

Ne parlano su altre fonti

Caro Mattarella, in Italia c’è un clima simile al 1938: troppi casi di antisemitismo, serve un suo intervento; Papa Leone XIV riceverà Sergio Mattarella il 6 giugno, è il primo incontro ufficiale; Pd, M5s e Avs manifestano per Gaza il 7 giugno. L'appello di Conte, Schlein, Bonelli e Fratoianni; Caro presidente Mattarella La prego dica qualcosa sul genocidio in corso a Gaza!. 🔗Cosa riportano altre fonti