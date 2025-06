Gaza Israele attacca un centro aiuti a Rafah | oltre 30 morti

La situazione a Gaza continua a deteriorarsi, con l'ultimo attacco che ha causato oltre 30 morti presso un centro di aiuti umanitari a Rafah. Questo tragico episodio evidenzia il crescente bisogno di intervento internazionale in una regione sempre più segnata dalla crisi. La comunità globale deve riflettere su come affrontare una catastrofe umanitaria che colpisce innocenti, mentre la tensione cresce e il tempo stringe. La speranza è che la pace possa trionfare su questo caos.

Almeno 30 persone sono morte a seguito di un attacco aereo di Israele nei pressi di un centro di aiuti umanitari allestito dalla Gaza Humanitarian Foundation (Ghf) a Rafah, nel sud della Striscia. Lo riporta Al Jazeera. Il bilancio è ancora provvisorio: oltre alle numerose vittime sono rimaste ferite circa 120 palestinesi. Un’altra persona è rimasta uccisa in un attacco dell’Idf su un altro sito della Ghf vicino al Corridoio di Netzarim, nella porzione centrale di Gaza. «Le uccisioni riflettono la natura di queste aree come trappole mortali di massa, non come punti di soccorso umanitario», ha dichiarato il governo della Striscia. 🔗 Leggi su Lettera43.it