Il recente raid israeliano a Rafah, che ha causato almeno 40 morti e oltre 120 feriti, segna un drammatico ritorno alla realtà per i palestinesi di Khan Younis. In un contesto globale sempre più attento alle crisi umanitarie, questo tragico bilancio pone interrogativi urgenti sulla sicurezza e la dignità umana. Mentre i conflitti si intensificano, la comunità internazionale è chiamata a reagire e a riflettere su come garantire aiuti efficaci e sostenibili.

Almeno 40 morti e oltre 120 feriti. È il bilancio dell’ attacco israeliano nei pressi di un centro di distribuzione di aiuti umanitari a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riferisce l’emittente Al Jazeera, citando fonti locali e sanitarie. Il centro era stato allestito dalla Gaza Humanitarian Foundation. A peggiorare ulteriormente la situazione, un altro attacco israeliano ha colpito un secondo sito della stessa fondazione, nei pressi del Corridoio di Netzarim, nella parte centrale della Striscia. Le autorità di Gaza – controllate da Hamas – hanno duramente condannato il raid, accusando Israele di “uso sistematico e doloso degli aiuti come strumento di guerra”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, il ritorno dei palestinesi a Khan Younis dopo il raid di Israele

