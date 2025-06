Gaza il piccolo Adam in Italia per le cure | Morto anche il papà

In un mondo sempre più segnato dall'ingiustizia, la storia di Adam colpisce come un pugno nello stomaco. Questo bambino, unico sopravvissuto a una tragedia familiare in Gaza, è arrivato in Italia per ricevere cure, mentre il suo papà ha perso la vita. La dottoressa Alaa al Najjar si aggrappa a lui come simbolo di resilienza. Un racconto che ci invita a riflettere sull'umanità e sulla fragilità della vita. Non possiamo voltare lo sguardo.

Si aggrappa all'ultimo frammento di vita che resta, la dottoressa Alaa al Najjar: il figlio Adam, 11 anni, unico sopravvissuto all'attacco con cui Israele ha sterminato la sua famiglia. Nove dei suoi dieci bambini sono stati uccisi dalle bombe dell'Idf, piovute la scorsa settimana sulla loro abitazione nei pressi di Khan Younis. Non ce l'ha fatta nemmeno il marito Hamdi, anche lui medico. Aveva lottato tra la vita e la morte all'ospedale Nasser, proprio lì dove al momento dell'attacco si trovava la moglie pediatra. Stava curando altri bambini, mentre i suoi venivano uccisi. Adesso sono rimasti soltanto lei e Adam, le cui condizioni però sono gravi: presenta ustioni in oltre il 60% del corpo, e importanti lesioni agli organi interni.

Italia ospita Adam, unico sopravvissuto ferito nel raid a Khan Younis di Gaza

Un gesto di umanità che si inserisce nel dibattito globale sui diritti umani e la crisi in Medio Oriente.

